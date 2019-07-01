العراق وهولندا يوقعان إتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

2019/07/01 | 13:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، اليوم الاثنين، عن توقيعه مع الحكومة الهولندية اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

وقال مكتبه في بيان ، تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين وقع اليوم، مع نائب رئيس بعثة مملكة هولندا مخول الحكومة الهولندية إتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين جمهورية العراق ومملكة هولندا وخصوصا مايخص ضريبة الدخل والتهرب الضريبي.

واشار الى أن هذه الإتفاقية تأتي بعد جولة طويلة من المباحثات وتبادل الرسائل الرسمية للوصول الى هذه النسخه النهائية المعدلة .

وبين أن هذه الإتفاقية ستساهم في تحسين بيئة الاعمال وجذب الإستثمارات وانتعاش الإقتصاد العراقي وتطوير العلاقات بين البلدين .

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