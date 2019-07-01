رئيس تحرير “ويكيليكس”: فرص الإفراج عن أسانج ضئيلة

2019/07/01 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس تحرير موقع “ويكيليكس”، كريستين هرافنسون، الاثنين، أنه غير متفائل بإطلاق سراح جوليان أسانج، مؤكدا أن مؤسس البوابة يمكنه ممارسة حقه في إقامة دعوة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.وقال هرافنسون لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “لا أعرف ما إذا كان من الممكن القيام بذلك على هذا الأساس، ويجب أن تستنفد جميع الإمكانيات القانونية في […]

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