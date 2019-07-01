من أجل ماني.. ريال مدريد يعرض

2019/07/01 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن ريال مدريد الإسباني اقترح على ليفربول إجراء صفقة تبادلية في سبيل الاستفادة من خدمات النجم السنغالي ساديو ماني.

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