واع تنشر جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الثلاثاء

2019/07/01 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية (واع) جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الثلاثاء وفي ما يلي جدول الاعمال:

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