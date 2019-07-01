برهم صالح يؤكد اهمية تطوير العلاقات بين العراق وكوريا الجنوبية خدمة لمصالح الشعبين الصديقين

2019/07/01 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة تطوير العلاقات بين العراق وكوريا الجنوبية على مختلف الصعد خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.وأشار صالح خلال استقباله، اليوم الإثنين في قصر السلام ببغداد، مستشار الرئيس الكوري الجنوبي للشؤون الخارجية هان بيونغ دو والوفد البرلماني المرافق له، الى أهمية العلاقات مع الأصدقاء الكوريين وعمقها التاريخي والدور الفاعل للحكومة الكورية وشركاتها […]

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