“بالفديو”.. “الفتاة الواقفة” عراقية تتحدى الاعاقة

2019/07/01 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق سناء مدلول فتاة شابة من المثنى تعاني من تشوه ولادي لاتجلس ابداً تبقى واقفة طوال اليوم بسبب قدميها، ولم يمنعها ذلك من ممارسة حياتها بصورة طبيعية.

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