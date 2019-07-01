2019/07/01 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - البصرة

تعهدت نقابة المعلمين في محافظة البصرة، الاثنين (1 تموز 2019)، برفع دعوى قضائية ضد طالب اقدم على الاعتداء على استاذه في احدى المراكز الامتحانية بالمحافظة، لمنعه من الغش اثناء الامتحان.

وذكرت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأستاذ ضياء الزركاني مدير احد المراكز الامتحانية في محافظة البصرة، وأحد افراد حماية المركز قد تعرضا للاعتداء من قبل احد الطلبة، بسبب منعه من الغش اثناء الامتحان".

وأوضح أنه "تم استدعاء القوات الأمنية للسيطرة على الوضع، بعدما تم نقل الأستاذ والعنصر الأمنية الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم نقل الطالب ومن معه الى السجن".

وطالبت النقابة، "بتفعيل قانون حماية المعلم لمنع تكرار مثل هذه التصرفات الدخيلة على المجتمع العراقي"، مؤكدة أنها "سوف تتخذ الإجراءات القانونية كافة، في الدفاع عن مدير المركز الامتحاني، حيث تم تكليف محامي لمتابعة الدعوى".

بغداد اليوم- ديالى

اكد عضو مجلس محافظة ديالى رعد المسعودي، الاثنين 1 تموز 2019، وجود قرى ما زالت تعيش في العصر الحجري داخل المحافظة حسب تعبيره.

وقال المسعودي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ديالى مترامية الاطراف وتضم عشرات القرى النائية خاصة

بغداد اليوم _ بغداد

تظاهر العشرات من الاشخاص، الاثنين (1 تموز 2019)، امام مبنى وزارة الصحة للمطالب برفع قيمة مخصصات الخطورة عن الملاكات الإدارية اسوة بالملاكات الطبية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المظاهرات المركزية التي اقيمت امام مبنى وزارة الص

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، الاثنين (1 تموز 2019)، عن صدور حكم بالسجن بحق ثلاثة مسؤولين بوزارة الصحة، سرقوا 6.5 مليار دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهياة ببيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المدانين الهاربين وهم (مدير التدقيق الأسبق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصورة.. طالب يعتدي على استاذ بالبصرة منعه من الغش.. ونقابة المعلمين تتعهد بإتخاذ إجراءات قانونية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصورة.. طالب يعتدي على استاذ بالبصرة منعه من الغش.. ونقابة المعلمين تتعهد بإتخاذ إجراءات قانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).