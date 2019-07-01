كوادر وزارة الصحة يتظاهرون امام مبنى الوزارة للمطالبة بحقوقهم

2019/07/01 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

تظاهر العشرات من الكوادر الإدارية في وزارة الصحة أمام مبنى الوزارة للمطالبة برفع مخصصاتهم.

وقال مراسل "العهد نيوز"، اليوم الاثنين، ان العشرات من

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