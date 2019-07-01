النزاهة تشكف عن سرقة 14 مليار دينار في دائرة الإصلاح

2019/07/01 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشفت هيئة النزاهة عن سرقاتٍ للمال العامِّ في دائرة الإصلاح العراقيَّة، مُبيِّنةً أنَّ مدير الدائرة ومدير حساباتها السابقين أقدما على تنظيم وصولاتٍ

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