خطة فعالة لاتحاد الجمعيات التعاونية في العراق لخفض اسعار البيض

2019/07/01 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علي التميمي

اشاد عضو مجلس الاعمال الوطني العراقي غدير العطار, الاثنين، بخطة الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق بما يخص أسعار البيض المحلي.

وقال العطار ، إن "إجراءات اتحاد الجمعيات التعاونية في العراق ستساهم بشكل كبير في خفض أسعار بيض المائدة بما بتناسب مع الدخل النقدي اليومي للمواطن".

وطالب عضو مجلس الاعمال الوطني العراقي، الحكومة بـ"إهمية العمل المشترك والتنسيق ما بين الجهات ذات العلاقة من الأجهزة الأمنية والرقابية للسيطرة على تقلبات السوق حول أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية".

وأكد العطار، أن "الفلاح العراقي يعي تماماً اهمية دوره الوطني في تحقيق الامن الغذائي وتوفير المنتج ذو الجودة العالية للمواطن على الرغم من قلة الدعم والمساندة من الجهات المعنية".

يشار إلى أن السوق المحلي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار بيض المائدة في الآونة الأخيرة حيث وصل سعر الطبقة الواحدة إلى سبعة الاف دينار.

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