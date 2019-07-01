ذي قار تعلن الشروع بأكبر حملة لتبليط شوارع الناصرية

2019/07/01 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، الاثنين، عن الشروع بأكبر حملة لاكساء وتبليط شوارع مركز مدينة الناصرية.وقال الناصري في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحكومة المحلية شرعت بتنفيذ اكبر حملة لاكساء وتبليط شوارع مركز مدينة الناصرية”.وأضاف الناصري، أن “الحملة التي تشارك فيها الدوائر البلدية جاءت بعد تسلم المحافظة […]

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