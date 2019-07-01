2019/07/01 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : أفصحت هيأة النزاهة يوم الاثنين عن تفاصيل الأحكام الصادرة بحقِّ ثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة الصِّحَّة؛ لسرقتهم أكثر من ستة مليارات دينارٍ، مُبيِّنةً أنَّ المُدانين استحوذوا على تلك الأموال بعد إقدامهم على اعتماد قوائم مُزوَّرةٍ، وصرف رواتب لعناصر حمايةٍ (وهميِّين).وأشارت دائرة التحقيقات في الهيأة ، في حديثها عن تفاصيل ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن لمسؤولين عراقيين سرقوا أكثر من 6 مليارات دينار) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن لمسؤولين عراقيين سرقوا أكثر من 6 مليارات دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).