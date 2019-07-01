2019/07/01 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت مجموعة من شباب البصرة بمبادرة شخصية للتخفيف من وطأة رهبة الامتحانات على طلاب المرحلة الإعدادية حيث وفروا أماكن استراحة ذات تكييف بارد بالقرب من المراكز الامتحانية وقاموا بتقديم وجبات خفيفة لطلبة السادس الاعدادي وإليكم الصور :

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مبادرة من شباب البصرة لطلبة السادس الإعدادي النعيم نيوز.

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