(أورانج) الفرنسيّة تخسر حصتها من (كورك تيليكوم) في خدعةٍ اقتصاديّة من مسؤولين عراقيين

2019/07/01 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استولت الهيئة العراقية للإعلام والاتصالات على أسهم شركة أورانج في (كورك تيليكوم) وحوّلت تلك الأسهم إلى ثلاثة مستثمرين، من بينهم “سيوار البرزاني”، المدير العام لكورك تيليكوم، الذي يمتلك اليوم 75% […]

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