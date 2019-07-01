بالوثيقة.. رئاسة الجمهورية تصادق على تعيين الخطابي محافظا لكربلاء

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بالوثيقة..



رئاسة الجمهورية تصادق على تعيين الياسري محافظا فلكربلاء

العراقسياسة

بالوثيقة..



رئاسة الجمهورية تصادق على تعيين الياسري محافظا فلكربلاء

الاثنين 1 يوليو 2019 - 13:55

محافظ كربلاء

الوثيقة..

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