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بالوثيقة.. رئاسة الجمهورية تصادق على تعيين الخطابي محافظا لكربلاء


بالوثيقة.. رئاسة الجمهورية تصادق على تعيين الخطابي محافظا لكربلاء
2019/07/01 | 14:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالوثيقة..

رئاسة الجمهورية تصادق على تعيين الياسري محافظا فلكربلاء

العراقسياسة

بالوثيقة..

رئاسة الجمهورية تصادق على تعيين الياسري محافظا فلكربلاء

الاثنين 1 يوليو 2019 - 13:55

محافظ كربلاء

الوثيقة..

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