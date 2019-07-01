رئيس مجلس النواب يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأميركية

2019/07/01 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية جوي هود بمناسبة انتهاء مهام أعماله في العراق.

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