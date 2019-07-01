مجلة كويتية علمية رصينة :الملك غازي طالب بالكويت عام 1936

2019/07/01 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية التي تصدر عن جامعة الكويت ان الملك غازي طالب عام 1936 بضم الكويت للعراق واعادتها لبلدهم الام واضافت ان علاقة الهاشميّين في العراق بأسرة آل الصّباح؛ حكَّام الكويت هي علاقةٌ بين أسرتينِ عريقتينِ تميّزت بالكثير من المتناقضات سواءٌ أكانتْ إيجابيّة أم سلبيّة؛ ممّا أهّلها لتكون في فتراتٍ جيّدة وأخرى...

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