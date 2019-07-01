خسارة تلو الخسارة… عناصر “داعش” ينتحرون بأحزمتِهم الناسفة على الحدود

2019/07/01 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت #وزارة_الدفاع، عن #العثور على #جثثٍ لعناصر من تنظيم “#داعش” يرتدون أحزمة ناسفة، فيما أكدت قتل آخرين على الحدود #العراقية #السورية.وذكرت الوزارة في بيان، أن […]

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