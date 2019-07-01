أوبك بصدد تمديد خفض معروض النفط مع تأييد إيران لاتفاق

2019/07/01 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدو أوبك وحلفاؤها بصدد تمديد تخفيضات معروض النفط هذا الأسبوع حتى نهاية 2019 على الأقل مع انضمام إيران إلى كبار المنتجين السعودية والعراق وروسيا في تبني سياسة تهدف إلى دعم سعر الخام وسط اقتصاد عالمي آخذ بالضعف.وأبلغ وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الصحفيين يوم الاثنين أنه سيدعم تمديد خفض الإنتاج بين ستة وتسعة أشهر.[…]

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