2019/07/01 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير العدل فاروق امين الشواني ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يرتقي بمستوى العمل والانجاز .وذكر بيان لوزارة العدل ” ان الشواني، استقبل في مكتبه الرسمي وفد كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، برئاسة جوان احسان فوزي ، حيث قدم الوفد النيابي التهاني الى الوزير بمناسبة توليه منصبه ، متمنيا له النجاح والتوفيق في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العدل: التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يرتقي بمستوى العمل والانجاز) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العدل: التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يرتقي بمستوى العمل والانجاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).