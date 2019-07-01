وزارة العدل تفتح باب التعيين على ملاكها الدائم.. وهذه التفاصيل

2019/07/01 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلنت وزارة العدل عن حاجتها للاختصاصات المبينة في الجداول المرفقة ادناه للتعيين على الدرجات الوظيفية ‏الشاغرة الناتجة عن حركة الملاك لسنة 2017

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