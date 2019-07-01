برهم صالح يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة

2019/07/01 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ، اليوم الإثنين في قصر السلام ببغداد، رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة خالد العطية.

وأكد صالح، في بيان

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