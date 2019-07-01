2019/07/01 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوة من الحشد تدمر انفاقا لداعش بعملية امنية في خانقين

بغداد/...دمرت قوة من الحشد الشعبي، الاثنين، انفاقا لداعش بعملية امنية في خانقين شمال شرق ديالى.

وقال بان للحشد ان، قوة من اللوائين 23 و20 بالحشد الشعبي نفذت، صباح اليوم، عملية امنية لملاحقة فلول داعش الارهابية في قرية جميل بيك وقرية علياوة في قضاء خانقين شمال شرق ديالى بناء على معلومات استخباراتية.

واضاف ان، العملية اسفرت عن تدمير انفاق لداعش، مؤكدا ان، العملية حققت الاهداف المرسومة لها.انتهى 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة من الحشد تدمر انفاقا لداعش بعملية امنية في خانقين) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة من الحشد تدمر انفاقا لداعش بعملية امنية في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).