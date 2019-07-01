2019/07/01 | 14:16

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الأمم المتحدة تعين 'خبير دولي' للتنسيق مع مجلس النواب

كلمة - بغداد

أعلن المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي،

يوم الاثنين، ان الأمم المتحدة تعين خبير دولي للتنسيق مع مجلس

النواب بشأن صياغة مشروع متكامل يهدف بناء قدرات اعضاء البرلمان.

وذكر الكتب في بيان ان "برنامج الامم المتحدة " الإنمائي "في العراق

قدم خلال كتاب شكرهم الى الكعبي، مؤكداً على استقدام خبير دولي

للعمل مع مجلس النواب العراقي للتنسيق مع مجلس النواب وذلك لصياغة

وثيقة مشروع متكامل تتضمن جلسات حوارية لوضع كافة التفاصيل المتعلقة

بالأهداف المرجو.

واضاف ان" البرنامج يهدف الى تحقيق و بناء قدرات اعضاء البرلمان

فيما يتعلق ترك الموازنة المالية التقليدية او ما تعرف بموازنة

البنود والتحول للبدء بإعداد موازنة البرامج والخطط والقابلية على

متابعة الخطة الوطنية للتنمية المستدامة 2030 ، فضلا عن التعاون مع

السلطة التشريعية بالقضايا ذات العلاقة" .

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