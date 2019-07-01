الحشد يدمر انفاقا لـ”داعش” في خانقين

2019/07/01 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دمرت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، انفاقا لتنظيم “ داعش” الاجرامي بعملية امنية في خانقين شمال شرق ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللوائين 23 و20 بالحشد الشعبي نفذت، صباح اليوم، عملية امنية لملاحقة فلول داعش الارهابية في قرية جميل بيك وقرية علياوة في قضاء خانقين شمال شرق […]

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