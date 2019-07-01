بالوثيقة:رئاسة الجمهورية تصادق على نصيف الخطابي محافظاً لكربلاء

2019/07/01 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة الجمهورية، الاثنين، عن مصادقة الرئيس برهم صالح على تعيين نصيف الخطابي محافظاً لكربلاء وصوت مجلس محافظة كربلاء، الجمعة الماضية، على اختيار نصيف الخطابي محافظا جديدا بدلا عن المقال عقيل الطريحي وصادقت محكمة القضاء الاداري، الخميس (27 حزيران 2019)، على اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي.

يذكر أن مجلس محافظة كربلاء صوت، في (23 آيار 2019) بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي.

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