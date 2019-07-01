2019/07/01 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت منذ بداية العام الحالي استعدادات اتحاد إذاعات الدول العربية لتنظيم الدورة 20 للمـهـرجان العربي للإذاعة والتلـفـزيـون، وذلك بمدينة الثقافة في العاصمة التونسية من 27 إلى 30 يونيو 2019، بالتعـــاون مــع مؤسسة الإذاعــة التونسية ومؤسسة التلفزة الـتونسية وبشراكة مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائيـة عربسات.حيث حصدت مجموعة قنوات كربلاء الفضائية جائزتين افضل برنامج اجتماعي وأفضل مقدم برامج.قال مساعد المدير الفني لمجموعة قنوات كربلاء المخرج حسنين الهاني لوكالة نون "دأبت ان تشارك مجموعة قنوات كربلاء الفضائية في مهرجان الاسبو asbu الذي يقيمه اتحاد الإذاعات والتلفزيونات التابع لجامعة الدول العربية في الجمهورية التونسية

وأضاف الهاني "هذا العام وفي دورته العشرين بفضل الله حصدت جائزتين لافضل برنامج ((خلف الأبواب)) وأفضل مقدمة برامج حوارية اجتماعية المقدمة زهراء فوزيفي مهرجان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الدورة ٢٠".

وللعام الثاني على التوالي، تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة التونسية هذا الموعد السنوي، خاصة خاصة وأن مرفق المدينة العصرية يوفر فضاءات عديدة ملائمة لاحتضان أبرز فعاليات المهرجان.

والجدير بالذكر أن المهرجان العربي للإذاعة والتلـفـزيـون يرمي إلى تحقيق عدة أهداف منها المساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي ورفع مستواه على النحو الذي يلبي تطلعات الهيئات الأعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها، إلى جانب رصد الاتجاهات المبتكرة والجادة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الميدان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قنوات كربلاء الفضائية تحصد الفوز في تونس) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قنوات كربلاء الفضائية تحصد الفوز في تونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).