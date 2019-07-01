قنوات كربلاء الفضائية تحصد الفوز في تونس

وأضاف الهاني "هذا العام وفي دورته العشرين بفضل الله حصدت جائزتين لافضل برنامج ((خلف الأبواب)) وأفضل مقدمة برامج حوارية اجتماعية المقدمة زهراء فوزيفي مهرجان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الدورة ٢٠".
وللعام الثاني على التوالي، تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة التونسية هذا الموعد السنوي، خاصة خاصة وأن مرفق المدينة العصرية يوفر فضاءات عديدة ملائمة لاحتضان أبرز فعاليات المهرجان.
والجدير بالذكر أن المهرجان العربي للإذاعة والتلـفـزيـون يرمي إلى تحقيق عدة أهداف منها المساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي ورفع مستواه على النحو الذي يلبي تطلعات الهيئات الأعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها، إلى جانب رصد الاتجاهات المبتكرة والجادة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الميدان.
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