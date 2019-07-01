المباشرة بإنشاء أول مشروع استثمار سكني شرقي الرمادي

2019/07/01 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ، الاثنين، عن مباشرة اول شركة استثمار اجنبية العمل داخل المحافظة لانشاء مجمع سكني متكامل.وقال الجنابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظة الانبار شهدت مباشرة اول شركة استثمار كورية لأنشاء المدينة السكنية على ضفاف بحيرة الحبانية شرقي مدينة الرمادي، في خطوة تعد الاولى من نوعها […]

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