روسيا تشكر العراق لدعم ترشحها لعضوية أحدى الهيئات الدولية

2019/07/01 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعربت روسيا الاتحادية رسميا، الاثنين، عن شكرها وتقديرها للعراق لدعمه ترشحها لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC).وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية وكالة الوزير مفوض رحمن فرحان العامري التقى سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق السيد ماكسيم ماكسيموف في مقر الوزارة ببغداد ، وتم خلال […]

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