2019/07/01 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلن القيادي في ائتلاف النصر علي السنيد، اليوم الاثنين، عن تنازل ائتلافه عن حصته من مناصب الدرجات الخاصة لمن لا حزب لديه.ويأتي هذا الإعلان، في الوقت الذي يدور جدل بين الكتل السياسية حول ملف مناصب الوكالات والدرجات الخاصة التي انتهت قانونياً هذا اليوم، وفق قانون الموازنة.ويقول نواب ومسؤولون […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “النصر” يتنازل عن الدرجات الخاصة لمن لا حزب له المركز الخبري الوطني.

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