2019/07/01 | 14:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحلبوسي للقائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد: نثمن جهودكم بتعزيز العلاقات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميرك...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحلبوسي للقائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد: نثمن جهودكم بتعزيز العلاقات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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