الحلبوسي للقائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد: نثمن جهودكم بتعزيز العلاقات

2019/07/01 | 14:22

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بغداد:سومر نيوز

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميرك...

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