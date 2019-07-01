محافظة بغداد تواصل صرف مستحقات

2019/07/01 | 14:22

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بغداد:سومر نيوز

أعلن قسم التعويضات في محافظة بغداد، اليوم الاثنين، عن استمرار صرف وجبات التعويضات لمتضرري العمليات الا...

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