2019/07/01 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية: وزير الدفاع يمتلك كفاءة وخبرة ولا يختلف اثنان على مستوى تفانيه ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية: وزير الدفاع يمتلك كفاءة وخبرة ولا يختلف اثنان على مستوى تفانيه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).