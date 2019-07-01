“بالفديو”.. رجل دين: اهالي البصرة لا يملكون الماء الصالح للشرب لانهم لم “يأمروا بالمعروف”

2019/07/01 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق هاجم رجل دين معمم، اهالي محافظة البصرة بسبب عرض للازياء اقيم في سوق شعبي، معتبراً ان ازمة المياه في المحافظة اصابت اهالي البصرة لانهم “لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر”.كما استعرض رجل الدين اية من القرأن الكريم تحتوي على خطأ في النص.وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا […]

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