2019/07/01 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العدل: الحبس ثلاث سنوات لموظفة في عقاري الاعظمية تسببت بضرر جسيم لدائرتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/01 | 14:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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