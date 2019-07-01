2019/07/01 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المفتش العام لوزارة العدل بشار أحمد محمد، الاثنين، عن إصدار محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية حكماً غيابياً بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات بحق (س.أ.أ) الموظفة في مديرية التسجيل العقاري في الاعظمية.وقال محمد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المدانة أصدرت صورة قيد لعقار تعود ملكيته لوزارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبس ثلاث سنوات لموظفة بعقاري الاعظمية تسببت بضرر جسيم لدائرتها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبس ثلاث سنوات لموظفة بعقاري الاعظمية تسببت بضرر جسيم لدائرتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).