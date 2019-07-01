اعتقال اثنين من ابرز مروجي الحبوب المخدرة شرقي الرمادي  

2019/07/01 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..تمكنت القوات الامنية بمحافظة الانبار ،الاثنين ، من اعتقال اثنين من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية امنية استباقية شرقي مدينة الرمادي.وقال قائممقام قضاء الحبانية علي داود الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال اثنين من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية امنية استباقية استهدفت جزيرة قضاء الخالدية شرقي مدينة الرمادي”.[…]

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