2019/07/01 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلن قسم التعويضات في محافظة بغداد، اليوم الاثنين، عن استمرار صرف وجبات التعويضات لمتضرري العمليات الارهابية في العاصمة.وقال مدير القسم حيدر اليعقوبي في حديث لـ”قناة العراقية” تابعه المركز الخبري الوطني، إن 250 متضرراً من العمليات الارهابية تسلموا مستحقاتهم اليوم.وأضاف أن هناك “لجاناً فرعية متخصصة تعكف على الإسراع بحسم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظة بغداد تواصل صرف مستحقات “متضرري الإرهاب” المركز الخبري الوطني.

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