2019/07/01 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، العثور على موقعين محتملين لرفات ضحايا كويتيين في زمن النظام المباد.وأوضحت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى , أنه “تم العثور على موقعين مفترضين لرفات ضحايا كويتيين ضمن محافظة المثنى طريق نقرة السلمان”.واضاف أنه “تم العثور على الموقعين بالتعاون بين السلطات العراقية والكويتية ولجنة الصليب الاحمر الدولية”، مبيناً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع تؤكد العثور على موقعين محتملين لرفات ضحايا كويتيين في زمن النظام المباد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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