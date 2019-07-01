العلاّمة محمد علي فضل الله في ذمة الله

2019/07/01 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي العلامة السيد محمد علي فضل الله شقيق العلامة السيد محمد حسين فضل الله.نعى موقع بينات العلّامة السيد محمد علي فضل الله نجل سماحة آية الله السيد عبد الرؤوف فضل الله (ره) وشقيق المرجع السيد محمد حسين فضل الله (ره) الذي وافته المنيّة مساء الأحد الواقع فيه 27 شوال 1440هـ الموافق لـ 30 حزيران …

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