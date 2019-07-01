بعد التحذيرات من غضب العشائر .. عبد المهدي يتجاهلها ويقرر

2019/07/01 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

رغم التحذيرات التي أطلقها بعض النواب حول التبعيات السلبية للاستيلاء على الأراضي الواقعة في محيط مطار بغداد أو ما يصطلح عليه "حزام بغداد"، قرر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، المضي قدما في تلك الخطوة.

قرر مجلس الوزراء اليوم في جلسته رقم 175 لسنة 2019 الموافقة على على منح مساحات شاسعة ...

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