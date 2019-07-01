أول مطالبة للصجري بعد انتخابه لرئاسة النزاهة: أمنعوا الجميلي من السفر  

2019/07/01 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب رئيس لجنة النزاهة النيابية علي الصجري، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالكشف عن مجريات التحقيق بقضايا فساد وزير التخطيط السابق سلمان الجميلي بعد احالة ملفاته الى هيئة النزاهة، داعيا إلى منعه من السفر.وقال الصجري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه يطالب بـ”تقديم الأدلة والإثباتات حول تورط […]

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