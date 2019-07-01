الحشد الشعبي يدمر انفاقا لداعش بعملية أمنية في خانقين

2019/07/01 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، انفاقا لداعش بعملية أمنية في خانقين شمال شرق ديالى.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , أن “قوة من اللوائين 23 و20 بالحشد الشعبي نفذت عملية أمنية لملاحقة فلول داعش الإرهابية في قرية جميل بيك وقرية علياوة في قضاء خانقين شمال شرق ديالى بناءً على معلومات

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