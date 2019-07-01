2019/07/01 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية، الاثنين، أن جميع المشاكل التي يعاني منها السودان سببها السعودية والامارات لما يقومان به من دور سلبي في البلاد.وقالت الصحيفة في تقرير نشرت “بي بي سي” مقتطفات منه واطلعت عليه /المعلومة/، إن “حملة القمع التي يشنها المجلس العسكري في السودان جعلت العديد من النشطاء السودانيين يتساءلون هل أعطت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة بريطانية: جميع مشاكل السودان سببها السعودية والامارات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة بريطانية: جميع مشاكل السودان سببها السعودية والامارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).