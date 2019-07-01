برهم صالح يؤكد أهمية تقديم افضل الخدمات للحجاج ولمعتمري الديار المقدسة

2019/07/01 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين، أهمية تقديم افضل الخدمات للحجاج العراقيين خلال موسم الحج ولمعتمري الديار المقدسة بما يحقق راحتهم ويعكس الوجه المشرق للعراق الموحد. وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة صدى , أن “الرئيس صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة خالد العطية”. وأكد رئيس الجمهورية

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