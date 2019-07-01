سائرون: تعديل الموازنة سيتضمن أخذ تعهد من عبد المهدي  

2019/07/01 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الاثنين، تمرير تعديل قانون الموازنة والخاصة بإنهاء الدرجات الخاصة خلال جلسة الغد، مشيرا إلى ان تعديل الموازنة يتضمن اخذ تعهد من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحسم المناصب بالوكالة بموعدها.وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “مجلس النواب عازم على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة الغد […]

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