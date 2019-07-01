2019/07/01 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بأن حرلايقا اندلع في ساحة الطيران وسط بغداد.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، ان “حريقا اندلع اليوم، بعدد من المحال التجارية خلف كراج ساحة الطيران ضمن منطقة الباب الشرقي وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية”.واضاف ان “اكثر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق في ساحة الطيران وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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