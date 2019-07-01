الحلبوسي يستقبل هود ويؤكد دوره في تعزيز العلاقات بين العراق وامريكا

2019/07/01 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية السيد جوي هود بمناسبة انتهاء مهام أعماله في العراق.وثمَّن الحلبوسي بحسب بيان مكتبه الاعلامي، تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، “جهود هود في تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن وتطويرها، معربًا عن أمله بالنجاح له في مهامه الجديدة، داعيا في الوقت نفسه إلى المزيد من التعاون المشترك في المجالات كافة، وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين”.

من جهته “أبدى القائم بالأعمال الأميركي استعداد بلاده وحرصها على تطوير العلاقات مع العراق، والالتزام بالوقوف إلى جانبه، والتعاون؛ من أجل تحقيق التنمية والاستقرار”.

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