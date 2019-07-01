نائب: من الضروري تمديد عمر البرلمان بسبب تعثر قراءة عديد القوانين

2019/07/01 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، اليوم الاثنين، ان الجميع مع تمديد عمل الفصل التشريعي الثاني لشهر آخر، مبيناً أن البرلمان تنتظره حزمة قوانين لتأخذ طريقها للتشريع.وقال الشمري في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “فترة الشهر المقبل من عمر البرلمان ستشهد التصويت على عدة قوانين مهمة طال انتظارها من اجل دعم المسار السياسي والعملية الديمقراطية في البلاد “.

واضاف الشمري ان “البرلمان تنتظره حزمة قوانين لتاخذ طريقها للتشريع بعد قراءتها اولى وثانية والتي اخذت وقتا لظروف معينة ” مبينا ان ” التمديد سيعطي وقتا لتمريرها “.

واوضح الشمري ان “البرلمان لايمكن ان ينهي سنته التشريعية الاولى دون ان يصوت على قوانين انتهت قراءتها ونقاشها “.

واشار الى ان ” القوانين المنتظر اقرارها خلال فترة التمديد هي انتخابات مجالس المحافظات والمحكمة الاتحادية والخدمة المدنية “.

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور بشير حداد اعلن امس عن تمديد الفصل التشريعي للمجلس ولمدة شهر من اجل التصويت على عدد من القوانين الهامة.



ومن المقرر ان ينتهي الفصل التشريعي لمجلس النواب اليوم الاول من شهر تموز وبذلك التمديد ستكون عطلة البرلمان التشريعية في الاول من شهر اب المقبل

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