2019/07/01 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس حصلت “خطوة برس”، اليوم الاثنين، على الاستمارات الخاصة بسلف صندوق ذوي الشهداء الممنوحة لذوي الشهيد او الجريح.وقال مصدر لـ”خطوة برس” إنه “بعد اصدار الامر الاداري بالموافقة على تسليف صاحب الطلب يمكنه سحب الاستمارة وتعبئتها وتسليمها الى الدائرة التي روج فيها الطلب ليتم ارسالها لصندوق الشهداء بغية اكمال المعاملة والصرف”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “خطوة برس” تنشر الاستمارات الخاصة بصندوق سلف ذوي الشهداء وكالة خطوة برس.

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